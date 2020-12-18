Модники в ВРУ – Нардепам важливо, яку маску вони носять

Аня Мартинюк 18 грудня 2020, 12:55

Журналісти показали, як нардепи України підкреслюють свій унікальний стиль.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти звернули увагу на те, що депутатам ВРУ не байдуже, як вони виглядають. Тому чимало народних обранців підбирають захисну маску, виходячи зі свого ділового стилю. Так, маски чорного та білого кольорів популярні серед нардепів. Юлія Тимошенко носить чорну маску під чорну сукню.

Найоригінальніші маски були помічені у Оксани Дмитрієвої, яка обрала рожеву маску під рожеву сукню. Спікер Дмитро Разумков красується маскою із силуетом будівлі ВРУ. У Петра Порошенка маска з вишивкою. Нардеп Максим Дирдін взагалі обрав для себе яскраву жовту маску під колір краватки.