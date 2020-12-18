ВРУ призначила міністра у справах ветеранів

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Посада дісталась другій жінці-генералу в Україні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 грудня, 248 депутатів України підтримали кандидатуру Юлії Лапутіної на посаду міністерки у Міністерстві України у справах ветеранів.
До слова, Лапутіна цієї весни була удостоєна звання генерал-майора. Вона стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України. Нагадаємо, 16 грудня ВРУ звільнила Сергія Бесараба з посади глави Міністерства у справах ветеранів.
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