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ВРУ призначила міністра у справах ветеранів

Аня Мартинюк 18 грудня 2020, 12:17
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ВРУ призначила міністра у справах ветеранів

Посада дісталась другій жінці-генералу в Україні. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 грудня, 248 депутатів України підтримали кандидатуру Юлії Лапутіної на посаду міністерки у Міністерстві України у справах ветеранів.

До слова, Лапутіна цієї весни була удостоєна звання генерал-майора. Вона стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України. Нагадаємо, 16 грудня ВРУ звільнила Сергія Бесараба з посади глави Міністерства у справах ветеранів.

 

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