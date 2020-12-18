Візажист Бейонсе розробив мейкап для ляльок Barbie

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Такою Барбі не бачив ніхто.
Новину передає «Преса України».
Відомий американський макіяж-художник Джон Барнетт, який створює незабутні образи для зірки Бейонсе, взяв участь у спільному проекті з Barbie. Він придумав декілька стилів для найпопулярніших у світі ляльок.
Представники Barbie зазначили, що їх мета – продемонструвати «спільне бачення різноманітності в красі». За словами Барнетта, лялька Барбі його дуже надихає, особливо її еволюція.
«Я сподіваюся, що цей проект надихне на нові захоплюючі тенденції краси через призму Barbie», - наголосив він.
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Так, візажист представив 6 образів для ляльок з різним відтінком шкіри та рисами обличчя.
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14:09: Чужого нам не треба - В'єтнам розпочав випробування вакцини Covid-19 на людях
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