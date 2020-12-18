Візажист Бейонсе розробив мейкап для ляльок Barbie

Аня Мартинюк 18 грудня 2020, 11:48

Такою Барбі не бачив ніхто.

Новину передає «Преса України».

Відомий американський макіяж-художник Джон Барнетт, який створює незабутні образи для зірки Бейонсе, взяв участь у спільному проекті з Barbie. Він придумав декілька стилів для найпопулярніших у світі ляльок.

Представники Barbie зазначили, що їх мета – продемонструвати «спільне бачення різноманітності в красі». За словами Барнетта, лялька Барбі його дуже надихає, особливо її еволюція.

«Я сподіваюся, що цей проект надихне на нові захоплюючі тенденції краси через призму Barbie», - наголосив він.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Barbie® (@barbiestyle)

Так, візажист представив 6 образів для ляльок з різним відтінком шкіри та рисами обличчя.