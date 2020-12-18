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Візажист Бейонсе розробив мейкап для ляльок Barbie

Аня Мартинюк 18 грудня 2020, 11:48
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Візажист Бейонсе розробив мейкап для ляльок Barbie

Такою Барбі не бачив ніхто.  

Новину передає «Преса України».

Відомий американський макіяж-художник Джон Барнетт, який створює незабутні образи для зірки Бейонсе, взяв участь у спільному проекті з Barbie. Він придумав декілька стилів для найпопулярніших у світі ляльок. 

Представники Barbie зазначили, що їх мета – продемонструвати «спільне бачення різноманітності в красі». За словами Барнетта, лялька Барбі його дуже надихає, особливо її еволюція.

«Я сподіваюся, що цей проект надихне на нові захоплюючі тенденції краси через призму Barbie», - наголосив він.

 
 
 
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Допис, поширений Barbie® (@barbiestyle)

Так, візажист представив 6 образів для ляльок з різним відтінком шкіри та рисами обличчя.

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