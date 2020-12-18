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У Києві побільшало протестуючих ФОПів

Аня Мартинюк 18 грудня 2020, 11:15
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У Києві побільшало протестуючих ФОПів

Журналісти зазначили, що протестуючих близько 300 осіб. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 грудня, стало відомо, що на Майдані Незалежності, що у Києві, побільшало активістів. Нагадаємо, у столиці протестують ФОПи. За даними журналістів, можна нарахувати близько 300 осіб.

За словами лідера організації «Save ФОП» Сергія Доротича, діалогу з Офісом президента поки немає. Нагадаємо, представники малого та середнього бізнесу закликають парламентарів розглянути необхідні для них законопроекти.  

«Даний законопроект (3853-1) пройшов комітети, його потрібно тільки поставити до порядку денного і проголосувати. Потрібно зняти напругу яка може зруйнувати країну», - додав Доротич.

Також активісти жаліються, що поліція не дозволяє їм встановити біотуалети.

 

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