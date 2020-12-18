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Мілан сколихнув сильний землетрус

Аня Мартинюк 18 грудня 2020, 10:40
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Мілан сколихнув сильний землетрус

Підземні поштовхи були найсильнішими за останні 500 років. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що 17 грудня, модну столицю світу, Мілан, сколихнув землетрус. Підземні поштовхи магнітудою 3,9 балів зафіксували в 6 км на захід від самого міста на глибині 56 км. Жителі міста повідомили, що вони відчули поштовхи землі, які зазначається, були найсильнішими за останні 500 років.

Представник Національного інституту геофізики і вулканології Італії Лучія Лудза заявив, що подібне природне явище було зафіксоване 26 листопада 1396 року в місті Монца. 

 

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