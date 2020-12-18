Мілан сколихнув сильний землетрус

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Підземні поштовхи були найсильнішими за останні 500 років.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що 17 грудня, модну столицю світу, Мілан, сколихнув землетрус. Підземні поштовхи магнітудою 3,9 балів зафіксували в 6 км на захід від самого міста на глибині 56 км. Жителі міста повідомили, що вони відчули поштовхи землі, які зазначається, були найсильнішими за останні 500 років.
Представник Національного інституту геофізики і вулканології Італії Лучія Лудза заявив, що подібне природне явище було зафіксоване 26 листопада 1396 року в місті Монца.
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14:09: Чужого нам не треба - В'єтнам розпочав випробування вакцини Covid-19 на людях
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12:53: Важливе про коронавірус – Людей закликали частіше змінювати маску
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