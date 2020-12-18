Мілан сколихнув сильний землетрус

Аня Мартинюк 18 грудня 2020, 10:40

Підземні поштовхи були найсильнішими за останні 500 років.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що 17 грудня, модну столицю світу, Мілан, сколихнув землетрус. Підземні поштовхи магнітудою 3,9 балів зафіксували в 6 км на захід від самого міста на глибині 56 км. Жителі міста повідомили, що вони відчули поштовхи землі, які зазначається, були найсильнішими за останні 500 років.

Представник Національного інституту геофізики і вулканології Італії Лучія Лудза заявив, що подібне природне явище було зафіксоване 26 листопада 1396 року в місті Монца.