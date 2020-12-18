У 12 630 українців підтвердили наявність коронавірусу

Аня Мартинюк 18 грудня 2020, 10:12

Також в Україні понад 200 нових летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 грудня, міністр МОЗ Максим Степанов привів нову статистику поширення коронавірусу в Україні. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 12 630 людей. 18 грудня захворіли 620 дітей та 552 медпрацівники.

12 630 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 грудня 2020 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Четверг, 17 декабря 2020 г.

«Також за минулу добу госпіталізовано – 2 904 особи; летальних випадків – 260; одужало – 12 866 осіб; здійснено тестувань за добу – 68 759 (зокрема методом ПЛР – 42 340, методом ІФА – 26 419)», - зазначив Степанов.

Ситуація в регіонах наступна.

м. Київ – 98 330 випадків;

Вінницька область – 20 578 випадків;

Волинська область – 29 817 випадків;

Дніпропетровська область – 51 401 випадок;

Донецька область – 31 449 випадків;

Житомирська область – 35 662 випадки;

Закарпатська область – 26 855 випадків;

Запорізька область – 45 715 випадків;

Івано-Франківська область – 41 644 випадки;

Київська область – 51 588 випадків;

Кіровоградська область – 7 621 випадок;

Луганська область – 8 533 випадки;

Львівська область – 55 860 випадків;

Миколаївська область – 25 826 випадків;

Одеська область – 61 963 випадки;

Полтавська область – 31 097 випадків;

Рівненська область – 37 840 випадків;

Сумська область – 37 157 випадків;

Тернопільська область – 32 089 випадків;

Харківська область – 64 237 випадків;

Херсонська область – 15 151 випадок;

Хмельницька область – 36 027 випадків;

Черкаська область – 33 837 випадків;

Чернівецька область – 37 695 випадків;

Чернігівська область – 26 409 випадків.