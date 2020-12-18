У 12 630 українців підтвердили наявність коронавірусу

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Також в Україні понад 200 нових летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 грудня, міністр МОЗ Максим Степанов привів нову статистику поширення коронавірусу в Україні. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 12 630 людей. 18 грудня захворіли 620 дітей та 552 медпрацівники.
12 630 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 грудня 2020 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Четверг, 17 декабря 2020 г.
«Також за минулу добу госпіталізовано – 2 904 особи; летальних випадків – 260; одужало – 12 866 осіб; здійснено тестувань за добу – 68 759 (зокрема методом ПЛР – 42 340, методом ІФА – 26 419)», - зазначив Степанов.
Ситуація в регіонах наступна.
м. Київ – 98 330 випадків;
Вінницька область – 20 578 випадків;
Волинська область – 29 817 випадків;
Дніпропетровська область – 51 401 випадок;
Донецька область – 31 449 випадків;
Житомирська область – 35 662 випадки;
Закарпатська область – 26 855 випадків;
Запорізька область – 45 715 випадків;
Івано-Франківська область – 41 644 випадки;
Київська область – 51 588 випадків;
Кіровоградська область – 7 621 випадок;
Луганська область – 8 533 випадки;
Львівська область – 55 860 випадків;
Миколаївська область – 25 826 випадків;
Одеська область – 61 963 випадки;
Полтавська область – 31 097 випадків;
Рівненська область – 37 840 випадків;
Сумська область – 37 157 випадків;
Тернопільська область – 32 089 випадків;
Харківська область – 64 237 випадків;
Херсонська область – 15 151 випадок;
Хмельницька область – 36 027 випадків;
Черкаська область – 33 837 випадків;
Чернівецька область – 37 695 випадків;
Чернігівська область – 26 409 випадків.
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