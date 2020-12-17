Чужого нам не треба - В'єтнам розпочав випробування вакцини Covid-19 на людях

Аня Мартинюк 17 грудня 2020, 14:09

Троє добровольців отримали перші уколи.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 грудня, стало відомо, що у В’єтнамі розпочались випробування вакцини від Covid-19. Троє добровольців отримали перші дози препарату Наноковаксу (Nanocovaxу) у Військово-медичному університеті в столиці Ханої.

Мова йде про двох жінок та чоловіка, чиї імена не називають. За піддослідними спостерігатимуть впродовж 72 годин, потім, якщо все буде добре, їх відпустять додому. Тим не менше, вакциновані в’єтнамці будуть проходити контроль впродовж 52 днів.

Варто зазначити, що добровольців, які вирішили взяти участь у експерименті, насправді було 300. Нагадаємо, В'єтнам зафіксував дуже низький рівень зараження коронавірусом. До цього часу було зареєстровано лише 1405 випадків захворювання та 35 смертей. Уряд країни сподівається на ефективність вітчизняної вакцини, щоб не бути залежними від інших вакцин, виготовлених в іноземних країнах.