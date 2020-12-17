П'ятниця в Україні буде без опадів – синоптик

Аня Мартинюк 17 грудня 2020, 13:37

Наталка Діденко також спрогнозувала, коли в Україні побільшає опадів.

Новину передає «Преса України».

Наталія Діденко повідомила, що в останній робочий день тижня, 18 грудня, опадів в Україні не передбачається. За її прогнозом, ймовірні періодичні тумани із погіршенням видимості до 200-500 метрів.

«Температура повітря впродовж доби передбачається в межах від 2 морозу до 3 тепла. У південній частині та на Заході України буде тепліше, +2+6 градусів. Найсвіжішою очікується погода на північному сході - Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина. Максимальна температура повітря не перевищить там 0-3 градусів морозу», - уточнила вона.

Короткочасне похолодання прийде в Україну 22-23 грудня, після чого можна очікувати на опади.