П'ятниця в Україні буде без опадів – синоптик

Чужого нам не треба - В'єтнам розпочав випробування вакцини Covid-19 на людях 14:09
$180 – ВРУ затвердила додаткові штрафи за маски на підборідді 13:18
Важливе про коронавірус – Людей закликали частіше змінювати маску 12:53
Ми їх виростили - Голова Держлісагентства закликав українців купувати живі ялинки 10:46
Ван Дамм подарував коханій з України гігантський мерседес 10:11
Коронавірус в Україні – Плюс 12 047 нових випадків захворювання 08:33
Міносвіти рекомендувало школам запровадити канікули на час локдауну 13:10
МОЗ вирішило прив'язати мінімалку медиків до прожиткового мінімуму 12:45
Стабільність в Україні – Вітренку дадуть $4 млн премії до призначення на посаду в Кабміні 11:10
Відома лікарка назвала препарат для збивання температури при Сovid-19 09:06
Україна знову демонструє збільшення кількості хворих на коронавірус 08:34
Наталка Діденко також спрогнозувала, коли в Україні побільшає опадів.
Новину передає «Преса України».
Наталія Діденко повідомила, що в останній робочий день тижня, 18 грудня, опадів в Україні не передбачається. За її прогнозом, ймовірні періодичні тумани із погіршенням видимості до 200-500 метрів.
«Температура повітря впродовж доби передбачається в межах від 2 морозу до 3 тепла. У південній частині та на Заході України буде тепліше, +2+6 градусів. Найсвіжішою очікується погода на північному сході - Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина. Максимальна температура повітря не перевищить там 0-3 градусів морозу», - уточнила вона.
Короткочасне похолодання прийде в Україну 22-23 грудня, після чого можна очікувати на опади.
14:09: Чужого нам не треба - В'єтнам розпочав випробування вакцини Covid-19 на людях
13:18: $180 – ВРУ затвердила додаткові штрафи за маски на підборідді
12:53: Важливе про коронавірус – Людей закликали частіше змінювати маску
10:46: Ми їх виростили - Голова Держлісагентства закликав українців купувати живі ялинки
10:11: Ван Дамм подарував коханій з України гігантський мерседес
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.