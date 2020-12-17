$180 – ВРУ затвердила додаткові штрафи за маски на підборідді

Аня Мартинюк 17 грудня 2020, 13:18

Чималий штраф передбачений для представників бізнесу, організацім.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 грудня, депутати ВРУ підтримали законопроект №3890, яким дозволяється штрафувати власників бізнесу, установ і організацій. А саме за те, що вони пустили до себе клієнтів без маски, або з маскою на підборідді чи на іншому місці.

Сума штрафу становитиме від 3400 до 5100 гривень. Закон вступить в силу на наступний день після його публікації. Як повідомлялось раніше, ВРУ дала добро штрафам у розмірі 170-255 гривень. Стільки доведеться заплатити людям, які відвідують громадські місця, маршрутний транспорт без маски.