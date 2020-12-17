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Чималий штраф передбачений для представників бізнесу, організацім.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 грудня, депутати ВРУ підтримали законопроект №3890, яким дозволяється штрафувати власників бізнесу, установ і організацій. А саме за те, що вони пустили до себе клієнтів без маски, або з маскою на підборідді чи на іншому місці.
Сума штрафу становитиме від 3400 до 5100 гривень. Закон вступить в силу на наступний день після його публікації. Як повідомлялось раніше, ВРУ дала добро штрафам у розмірі 170-255 гривень. Стільки доведеться заплатити людям, які відвідують громадські місця, маршрутний транспорт без маски.
13:18: $180 – ВРУ затвердила додаткові штрафи за маски на підборідді
12:53: Важливе про коронавірус – Людей закликали частіше змінювати маску
10:46: Ми їх виростили - Голова Держлісагентства закликав українців купувати живі ялинки
10:11: Ван Дамм подарував коханій з України гігантський мерседес
08:33: Коронавірус в Україні – Плюс 12 047 нових випадків захворювання
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