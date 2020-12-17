$180 – ВРУ затвердила додаткові штрафи за маски на підборідді 13:18
Важливе про коронавірус – Людей закликали частіше змінювати маску 12:53
Ми їх виростили - Голова Держлісагентства закликав українців купувати живі ялинки 10:46
Ван Дамм подарував коханій з України гігантський мерседес 10:11
Коронавірус в Україні – Плюс 12 047 нових випадків захворювання 08:33
Міносвіти рекомендувало школам запровадити канікули на час локдауну 13:10
МОЗ вирішило прив'язати мінімалку медиків до прожиткового мінімуму 12:45
Стабільність в Україні – Вітренку дадуть $4 млн премії до призначення на посаду в Кабміні 11:10
Відома лікарка назвала препарат для збивання температури при Сovid-19 09:06
Україна знову демонструє збільшення кількості хворих на коронавірус 08:34
В 2021 році українці заплатять за утримання нардепа понад 344 тисяч гривень 13:00
Думка про те, що краще носити стару маску, ніж обходитися взагалі без неї, виявилась хибною.
Новину передає «Преса України».
В журналі Physics of Fluids було опубліковане нове дослідження під назвою «Вплив носіння маски на вдихання та осадження аерозолів SARS-CoV-2, що переносяться повітрям у верхніх дихальних шляхах людини». Вчені дійшли до висновку, що носіння раніше ношеної маски виявляється є більш небезпечним, ніж коли людина вирішила не носити маску, або прикривати обличчя шарфом.
Дослідники встановили, що нова хірургічна маска, яка складається з трьох шарів, на 65 відсотків ефективна, коли мова йде про фільтрування частинок, що знаходяться в повітрі. Однак ця ефективність падає після того, як маска вже використовується. З 65 відсотків вона падає до 25 відсотків.
Дослідники університету штату Массачусетс Лоуелл і Каліфорнійського баптистського університету виявили, що використання старої маски може забезпечити захист лише від частинок розміром більше п'яти мікрометрів, тоді як потрібно вловлювати частинки розміром менше 2,5 мікрометрів.
13:18: $180 – ВРУ затвердила додаткові штрафи за маски на підборідді
12:53: Важливе про коронавірус – Людей закликали частіше змінювати маску
10:46: Ми їх виростили - Голова Держлісагентства закликав українців купувати живі ялинки
10:11: Ван Дамм подарував коханій з України гігантський мерседес
08:33: Коронавірус в Україні – Плюс 12 047 нових випадків захворювання
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.