Важливе про коронавірус – Людей закликали частіше змінювати маску

Аня Мартинюк 17 грудня 2020, 12:53

Думка про те, що краще носити стару маску, ніж обходитися взагалі без неї, виявилась хибною.

Новину передає «Преса України».

В журналі Physics of Fluids було опубліковане нове дослідження під назвою «Вплив носіння маски на вдихання та осадження аерозолів SARS-CoV-2, що переносяться повітрям у верхніх дихальних шляхах людини». Вчені дійшли до висновку, що носіння раніше ношеної маски виявляється є більш небезпечним, ніж коли людина вирішила не носити маску, або прикривати обличчя шарфом.

Дослідники встановили, що нова хірургічна маска, яка складається з трьох шарів, на 65 відсотків ефективна, коли мова йде про фільтрування частинок, що знаходяться в повітрі. Однак ця ефективність падає після того, як маска вже використовується. З 65 відсотків вона падає до 25 відсотків.

Дослідники університету штату Массачусетс Лоуелл і Каліфорнійського баптистського університету виявили, що використання старої маски може забезпечити захист лише від частинок розміром більше п'яти мікрометрів, тоді як потрібно вловлювати частинки розміром менше 2,5 мікрометрів.