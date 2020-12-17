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Макрон отримав позитивний результат щодо COVID-19

Аня Мартинюк 17 грудня 2020, 12:16
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Макрон отримав позитивний результат щодо COVID-19

Лідер країни працюватиме дистанційно.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 грудня, стало відомо, що президент франції Емануель Макрон отримав результат тесту на коронавірус. На жаль, у лідера країни підтвердили наявність вірусу. Про це повідомили у прес-службі президента Франції.

«Відповідно до діючих санітарних інструкцій, які поширюються на всіх громадян країни, президент Франції на сім днів піде на самоізоляцію. Він буде продовжувати працювати дистанційно», - заявили в Єлисейському палаці.

Більше інформації щодо того, в якому стані перебуває Макрон, немає.

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