Макрон отримав позитивний результат щодо COVID-19

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Лідер країни працюватиме дистанційно.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 грудня, стало відомо, що президент франції Емануель Макрон отримав результат тесту на коронавірус. На жаль, у лідера країни підтвердили наявність вірусу. Про це повідомили у прес-службі президента Франції.
«Відповідно до діючих санітарних інструкцій, які поширюються на всіх громадян країни, президент Франції на сім днів піде на самоізоляцію. Він буде продовжувати працювати дистанційно», - заявили в Єлисейському палаці.
Більше інформації щодо того, в якому стані перебуває Макрон, немає.
13:18: $180 – ВРУ затвердила додаткові штрафи за маски на підборідді
12:53: Важливе про коронавірус – Людей закликали частіше змінювати маску
10:46: Ми їх виростили - Голова Держлісагентства закликав українців купувати живі ялинки
10:11: Ван Дамм подарував коханій з України гігантський мерседес
08:33: Коронавірус в Україні – Плюс 12 047 нових випадків захворювання
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