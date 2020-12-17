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Новину передає «Преса України».
Голова Держлісагентства Василь Кузьович звернувся до українців напередодні новорічних свят. За його словами, людям варто купувати справжні дерева з нагоди свята, а не надавати перевагу штучним. Він запевнив, що новорічні дерева спеціально вирощують, тому не варто перейматися з приводу того, що дерево зрубано для тимчасової потіхи.
«Ви любите ліс, то потрібно купувати живу новорічну ялинку або сосну. Вони є екологічно безпечними деревами, а також це є важливою статтею заробітку державних лісогосподарських підприємств. Крім того, в європейських країнах люди обирають переважно живі новорічні дерева», - наголосив він.
Кузьович додав, що купуючи штучну ялинку люди підтримують не ліс, а хімічну промисловість, яка й знищує навколишнє середовище.
10:46: Ми їх виростили - Голова Держлісагентства закликав українців купувати живі ялинки
10:11: Ван Дамм подарував коханій з України гігантський мерседес
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