Ми їх виростили - Голова Держлісагентства закликав українців купувати живі ялинки

Аня Мартинюк 17 грудня 2020, 10:46

Українцям пояснили, що їх совість при цьому може бути абсолютно чистою.

Новину передає «Преса України».

Голова Держлісагентства Василь Кузьович звернувся до українців напередодні новорічних свят. За його словами, людям варто купувати справжні дерева з нагоди свята, а не надавати перевагу штучним. Він запевнив, що новорічні дерева спеціально вирощують, тому не варто перейматися з приводу того, що дерево зрубано для тимчасової потіхи.

«Ви любите ліс, то потрібно купувати живу новорічну ялинку або сосну. Вони є екологічно безпечними деревами, а також це є важливою статтею заробітку державних лісогосподарських підприємств. Крім того, в європейських країнах люди обирають переважно живі новорічні дерева», - наголосив він.

Кузьович додав, що купуючи штучну ялинку люди підтримують не ліс, а хімічну промисловість, яка й знищує навколишнє середовище.