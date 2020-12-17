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Вартість авто - 3,3 млн грн.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що зірка кіно Жан-Клод Ван Дамм подарував Олені Каверіній новий Mercedes-Benz GLE за 3,3 млн грн. Такий з'явиться у продажу лише в наступному році.
Як відомо, актор одружений, однак йому це не заважає мати відносини з дівчиною з Кривого Рогу. Також Ван Дам купує українці речі, які теж коштують не мало. Всі свої подарунки Олена охоче демонструє шанувальникам в соцмережі.
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Зокрема, дівчина позувала біля машини в кросівках Louis Vuitton за $1150, шубі від Max Mara за $3690.
10:11: Ван Дамм подарував коханій з України гігантський мерседес
08:33: Коронавірус в Україні – Плюс 12 047 нових випадків захворювання
13:10: Міносвіти рекомендувало школам запровадити канікули на час локдауну
12:45: МОЗ вирішило прив'язати мінімалку медиків до прожиткового мінімуму
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