Ван Дамм подарував коханій з України гігантський мерседес

Аня Мартинюк 17 грудня 2020, 10:11

Вартість авто - 3,3 млн грн.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що зірка кіно Жан-Клод Ван Дамм подарував Олені Каверіній новий Mercedes-Benz GLE за 3,3 млн грн. Такий з'явиться у продажу лише в наступному році.

Як відомо, актор одружений, однак йому це не заважає мати відносини з дівчиною з Кривого Рогу. Також Ван Дам купує українці речі, які теж коштують не мало. Всі свої подарунки Олена охоче демонструє шанувальникам в соцмережі.

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Зокрема, дівчина позувала біля машини в кросівках Louis Vuitton за $1150, шубі від Max Mara за $3690.