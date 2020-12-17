Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Пішов з життя Геннадій Кернес
  • Коронавірус в Україні – Плюс 12 047 нових випадків захворювання
  • МОЗ вирішило прив'язати мінімалку медиків до прожиткового мінімуму

Ван Дамм подарував коханій з України гігантський мерседес

Аня Мартинюк 17 грудня 2020, 10:11
Версія для друку
Ван Дамм подарував коханій з України гігантський мерседес

Вартість авто - 3,3 млн грн.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що зірка кіно Жан-Клод Ван Дамм подарував Олені Каверіній новий Mercedes-Benz GLE за 3,3 млн грн. Такий з'явиться у продажу лише в наступному році.

Як відомо, актор одружений, однак йому це не заважає мати відносини з дівчиною з Кривого Рогу. Також Ван Дам купує українці речі, які теж коштують не мало. Всі свої подарунки Олена охоче демонструє шанувальникам в соцмережі. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Alena Kaverina (@alenak705)

Зокрема, дівчина позувала біля машини в кросівках Louis Vuitton за $1150, шубі від Max Mara за $3690.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції