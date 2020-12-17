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Пішов з життя Геннадій Кернес

Аня Мартинюк 17 грудня 2020, 09:38
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Пішов з життя Геннадій Кернес

Першою про трагедію повідомила журналістка Світлана Крюкова. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 грудня, відома українська журналістка, перший заступник головного редактора видання «Страна.UA» Світлана Крюкова повідомила на своїй сторінці у соцмережі про смерть мера Харкова Геннадія Кернеса.

«Кернес помер. Джерело «Страны». Історична особистість. Другого такого не буде. Той випадок, коли найкращим став за життя, а посмертно виявиться неоціненним», - зазначила вона.

Кернес умер. Источник «Страна». Историческая личность. Второго такого не будет. Тот случай, когда лучшим стал при жизни, а посмертно окажется неоценим.

Опубликовано Svetlana Kryukova Среда, 16 декабря 2020 г.

Відомо, що про смерть Кернеса розповів бізнесмен Павло Фукс. За його словами, серце Кернеса зупинилося цієї ночі. Нагадаємо, у 61-річного Кернеса виявили коронавірус. Його лікували у Німеччині. Згодом стало відомо, що у мера Херкова відмовили нирки.

 

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