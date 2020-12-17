Пішов з життя Геннадій Кернес

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Першою про трагедію повідомила журналістка Світлана Крюкова.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 грудня, відома українська журналістка, перший заступник головного редактора видання «Страна.UA» Світлана Крюкова повідомила на своїй сторінці у соцмережі про смерть мера Харкова Геннадія Кернеса.
«Кернес помер. Джерело «Страны». Історична особистість. Другого такого не буде. Той випадок, коли найкращим став за життя, а посмертно виявиться неоціненним», - зазначила вона.
Кернес умер. Источник «Страна». Историческая личность. Второго такого не будет. Тот случай, когда лучшим стал при жизни, а посмертно окажется неоценим.Опубликовано Svetlana Kryukova Среда, 16 декабря 2020 г.
Відомо, що про смерть Кернеса розповів бізнесмен Павло Фукс. За його словами, серце Кернеса зупинилося цієї ночі. Нагадаємо, у 61-річного Кернеса виявили коронавірус. Його лікували у Німеччині. Згодом стало відомо, що у мера Херкова відмовили нирки.
10:11: Ван Дамм подарував коханій з України гігантський мерседес
08:33: Коронавірус в Україні – Плюс 12 047 нових випадків захворювання
13:10: Міносвіти рекомендувало школам запровадити канікули на час локдауну
12:45: МОЗ вирішило прив'язати мінімалку медиків до прожиткового мінімуму
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