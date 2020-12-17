Пішов з життя Геннадій Кернес

Аня Мартинюк 17 грудня 2020, 09:38

Першою про трагедію повідомила журналістка Світлана Крюкова.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 грудня, відома українська журналістка, перший заступник головного редактора видання «Страна.UA» Світлана Крюкова повідомила на своїй сторінці у соцмережі про смерть мера Харкова Геннадія Кернеса.

«Кернес помер. Джерело «Страны». Історична особистість. Другого такого не буде. Той випадок, коли найкращим став за життя, а посмертно виявиться неоціненним», - зазначила вона.

Кернес умер. Источник «Страна». Историческая личность. Второго такого не будет. Тот случай, когда лучшим стал при жизни, а посмертно окажется неоценим. Опубликовано Svetlana Kryukova Среда, 16 декабря 2020 г.

Відомо, що про смерть Кернеса розповів бізнесмен Павло Фукс. За його словами, серце Кернеса зупинилося цієї ночі. Нагадаємо, у 61-річного Кернеса виявили коронавірус. Його лікували у Німеччині. Згодом стало відомо, що у мера Херкова відмовили нирки.