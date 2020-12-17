Раду просять не назначати Шкарлета міністром освіти

Ван Дамм подарував коханій з України гігантський мерседес 10:11
Коронавірус в Україні – Плюс 12 047 нових випадків захворювання 08:33
Міносвіти рекомендувало школам запровадити канікули на час локдауну 13:10
МОЗ вирішило прив'язати мінімалку медиків до прожиткового мінімуму 12:45
Стабільність в Україні – Вітренку дадуть $4 млн премії до призначення на посаду в Кабміні 11:10
Відома лікарка назвала препарат для збивання температури при Сovid-19 09:06
Україна знову демонструє збільшення кількості хворих на коронавірус 08:34
В 2021 році українці заплатять за утримання нардепа понад 344 тисяч гривень 13:00
BMW, російський реп, інфузорія за кермом – У Мережі показали чергового горе-водія 10:50
Стул для офиса или как сделать работу не вредной для здоровья 09:49
Проти кандидатури Сергія Шкарлета спільнота Національного університету «Києво-Могилянської академії».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 грудня, стало відомо, що спільнота Національного університету «Києво-Могилянської академії» (НаКМА) направила ВРУ заяву. У ній нардепів просять не призначати Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти.
«Для кожного могилянця, як і для нашого університету в цілому, академічна чеснота є незаперечним, основним принципом діяльності, який "Могилянка" чітко проголошувала і послідовно впроваджувала протягом всього свого новітньої історії. На наше глибоке переконання, міністерство, яке формує політику в цілій освітньої галузі, має визначати високі стандарти академічної чесноти і дотримуватися їх в першу чергу. Призначення на вищу посаду людини, чия репутація як вченого є небездоганною, а факти використання плагіату в наукових роботах загальновідомі, може завдати великої шкоди всій сфері освіти, від якої залежить розвиток нашої країни», - йдеться у заяві.
Як відомо, відповідне голосування відбудеться сьогодні, 17 грудня.
10:11: Ван Дамм подарував коханій з України гігантський мерседес
08:33: Коронавірус в Україні – Плюс 12 047 нових випадків захворювання
13:10: Міносвіти рекомендувало школам запровадити канікули на час локдауну
12:45: МОЗ вирішило прив'язати мінімалку медиків до прожиткового мінімуму
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.