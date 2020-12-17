Раду просять не назначати Шкарлета міністром освіти

Аня Мартинюк 17 грудня 2020, 09:05

Проти кандидатури Сергія Шкарлета спільнота Національного університету «Києво-Могилянської академії».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 грудня, стало відомо, що спільнота Національного університету «Києво-Могилянської академії» (НаКМА) направила ВРУ заяву. У ній нардепів просять не призначати Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти.

«Для кожного могилянця, як і для нашого університету в цілому, академічна чеснота є незаперечним, основним принципом діяльності, який "Могилянка" чітко проголошувала і послідовно впроваджувала протягом всього свого новітньої історії. На наше глибоке переконання, міністерство, яке формує політику в цілій освітньої галузі, має визначати високі стандарти академічної чесноти і дотримуватися їх в першу чергу. Призначення на вищу посаду людини, чия репутація як вченого є небездоганною, а факти використання плагіату в наукових роботах загальновідомі, може завдати великої шкоди всій сфері освіти, від якої залежить розвиток нашої країни», - йдеться у заяві.

Як відомо, відповідне голосування відбудеться сьогодні, 17 грудня.