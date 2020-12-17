Коронавірус в Україні – Плюс 12 047 нових випадків захворювання

Аня Мартинюк 17 грудня 2020, 08:33

Свіжу статистику навів міністр МОЗ Максим Степанов.

Новину передає «Преса України».

Станом на 17 грудня в Україні 931 751 підтверджений випадок захворювання на коронавірус. З них 15 996 летальних випадків. За минулу добу кількість хворих зросла на 12 047 осіб, з яких 594 дитини та 535 медпрацівників.

На жаль, від коронавірусної хвороби за минулу добу померли 252 людини. До слова, за добу було проведено 65 561 тест на коронавірус.

Найбільше нових хворих фіксували у Києві, плюс 1 512 людей. Ситуація в регіонах наступна.

м. Київ – 96 672 випадки;

Вінницька область – 20 319 випадків;

Волинська область – 29 390 випадків;

Дніпропетровська область – 50 894 випадки;

Донецька область – 30 896 випадків;

Житомирська область – 35 157 випадків;

Закарпатська область – 26 685 випадків;

Запорізька область – 44 693 випадки;

Івано-Франківська область – 41 356 випадків;

Київська область – 50 666 випадків;

Кіровоградська область – 7 515 випадків;

Луганська область – 8 359 випадків;

Львівська область – 55 291 випадок;

Миколаївська область – 25 287 випадків;

Одеська область – 61 038 випадків;

Полтавська область – 30 783 випадки;

Рівненська область – 37 417 випадків;

Сумська область – 36 599 випадків;

Тернопільська область – 31 874 випадки;

Харківська область – 63 732 випадки;

Херсонська область – 14 858 випадків;

Хмельницька область – 35 632 випадки;

Черкаська область – 33 254 випадки;

Чернівецька область – 37 467 випадків;

Чернігівська область – 25 917 випадків.