Коломойський закрив в США металургійний завод

Аня Мартинюк 16 грудня 2020, 14:06

Тепер там майнять криптовалюту.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 грудня, стало відомо, що завод з виробництва сплаву заліза і кремнію CC Metals & Alloys, що в США, закрили. Як відомо, завод належить українському олігарху Ігорю Коломойському, а також його партнеру Геннадію Боголюбову. Тепер на заводі майнять криптовалюту.

Як дізнались журналісти, завод зупинив свою діяльність ще в липні поточного року. В результаті частину співробітників заводу звільнили. Люди, які залишились працювати, повідомили, що завод буквально завалений комп’ютерами.