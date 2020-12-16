Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • МОЗ вирішило прив'язати мінімалку медиків до прожиткового мінімуму
  • Гудбай Карпати – Улянов про перемогу ЄС щодо українського лісу
  • В Україні почала спостерігатись позитивна коронавірусна динаміка

Коломойський закрив в США металургійний завод

Аня Мартинюк 16 грудня 2020, 14:06
Версія для друку
Коломойський закрив в США металургійний завод

Тепер там майнять криптовалюту.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 грудня, стало відомо, що завод з виробництва сплаву заліза і кремнію CC Metals & Alloys, що в США, закрили. Як відомо, завод належить українському олігарху Ігорю Коломойському, а також його партнеру Геннадію Боголюбову. Тепер на заводі майнять криптовалюту.

Як дізнались журналісти, завод зупинив свою діяльність ще в липні поточного року. В результаті частину співробітників заводу звільнили. Люди, які залишились працювати, повідомили, що завод буквально завалений комп’ютерами.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції