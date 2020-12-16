Лана Дель Рей виходить заміж - ЗМІ

Аня Мартинюк 16 грудня 2020, 13:37

З літа співачка зустрічається з чоловіком, з яким познайомилась у Tinder.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 грудня, стало відомо, що відома американська співачка Лана Дель Рей виходить заміж. Обранцем став Клейтон Джонсон. Чоловік прославився тим, що робить кавер-версії на популярні пісні в YouTube.

Відомо, що пара познайомилась завдяки додатку Tinder. За даними видання DailyMail, діалог між двома молодими людьми зав’язався ще влітку. Як зазначили журналісти, на безіменному пальці зірки було помічене чимале кільце.

Самі ж знаменитості поки не коментують інформацію про заміжжя.