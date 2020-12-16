Міносвіти рекомендувало школам запровадити канікули на час локдауну

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В інакшому випадку доведеться перейти на дистанційне навчання.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Міносвіти повідомили, що українським школам було рекомендовано продовжити зимові канікули, а саме на час локдауну в країні. Як відомо, Кабмін запланував повний локдаун на період 8-24 січня 2021 року.
Нагадаємо, на час локдауну школярам і так буде заборонене відвідування шкіл.
«Міністерство рекомендує розглянути можливість, за потреби, оголосити на цей час канікули із врахуванням положень частин 3 та 4 статті 10 закону “Про повну загальну середню освіту”», – йдеться в повідомленні.
Також школам, які вирішать не продовжувати канікули, рекомендовано організувати гідне дистанційне навчання.
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