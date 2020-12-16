Міносвіти рекомендувало школам запровадити канікули на час локдауну

Аня Мартинюк 16 грудня 2020, 13:10

В інакшому випадку доведеться перейти на дистанційне навчання.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Міносвіти повідомили, що українським школам було рекомендовано продовжити зимові канікули, а саме на час локдауну в країні. Як відомо, Кабмін запланував повний локдаун на період 8-24 січня 2021 року.

Нагадаємо, на час локдауну школярам і так буде заборонене відвідування шкіл.

«Міністерство рекомендує розглянути можливість, за потреби, оголосити на цей час канікули із врахуванням положень частин 3 та 4 статті 10 закону “Про повну загальну середню освіту”», – йдеться в повідомленні.

Також школам, які вирішать не продовжувати канікули, рекомендовано організувати гідне дистанційне навчання.