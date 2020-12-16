МОЗ вирішило прив'язати мінімалку медиків до прожиткового мінімуму

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Новий законопроект дозволить вивести зарплату медиків на трохи вищий рівень.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 грудня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ має законопроект, який передбачає встановити мінімальну зарплату для медпрацівників. А саме шляхом прив’язавши її до прожиткового мінімуму.
«На попередньому тижні МОЗ підготувало законопроект, який встановлює мінімальну зарплату і закріплює її в законі. Вона буде прив'язана до прожиткового мінімуму. Ця практика існує в країні. При формуванні бюджету виплачувати менше буде неможливо», - уточнив він.
Степанов також вирішив згадати, що парламент не дав добро реалізації пропозицій міністерства щодо зміни законопроекту про бюджет на наступний рік. Це означає, що у бюджеті не виділять достатньо коштів на медицину.
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