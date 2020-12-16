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Названа вартість воєнного образу Зеленського

Аня Мартинюк 16 грудня 2020, 12:14
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Названа вартість воєнного образу Зеленського

Гарант обрав одяг українського бренду, взуття – німецького бренду.  

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський вшанував на Донбасі пам'ять полеглих героїв на символічній алеї пам'яті, де полегли українські захисники вітчизни. Українські журналісти підрахували, скільки коштував стиль мілітарі лідера країни. 

Так, гаранта вдягли в речі вартістю 12000 гривень. Штани та куртка від українського бренду M-TAC. Взуття - німецького бренду LOWA. Відомо, що вартість куртки - 5117 гривень, штанів - 1313 гривень, взуття - 5 600 гривень зі знижкою.

   

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