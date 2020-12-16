Угорщина внесла «гендерні» зміни до своєї Конституції

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Зміни покликані захистити традиційні цінності.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 грудня, стало відомо, що днем раніше депутати Угорщини схвалили пакет нових заходів на захист традиційних цінностей. Так, в країні заборонили одностатевим парам всиновлювати дітей. Винятки все ж можливі і вони повинні бути схвалені міністром у справах сім'ї.
Ще одна зміна – депутати схвалили твердження «Мати - жінка, батько – чоловік». За словами депутатів, віяння Заходу змусило їх захищати дітей такими способами. Крім того, в конституції прописано пункт про виховання дітей відповідно до християнської культури Угорщини.
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