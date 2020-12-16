Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • МОЗ вирішило прив'язати мінімалку медиків до прожиткового мінімуму
  • Гудбай Карпати – Улянов про перемогу ЄС щодо українського лісу
  • В Україні почала спостерігатись позитивна коронавірусна динаміка

Угорщина внесла «гендерні» зміни до своєї Конституції

Аня Мартинюк 16 грудня 2020, 11:38
Версія для друку
Угорщина внесла «гендерні» зміни до своєї Конституції

Зміни покликані захистити традиційні цінності.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 грудня, стало відомо, що днем раніше депутати Угорщини схвалили пакет нових заходів на захист традиційних цінностей. Так, в країні заборонили одностатевим парам всиновлювати дітей. Винятки все ж можливі і вони повинні бути схвалені міністром у справах сім'ї.

Ще одна зміна – депутати схвалили твердження «Мати - жінка, батько – чоловік». За словами депутатів, віяння Заходу змусило їх захищати дітей такими способами. Крім того, в конституції прописано пункт про виховання дітей відповідно до християнської культури Угорщини.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції