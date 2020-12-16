Стабільність в Україні – Вітренку дадуть $4 млн премії до призначення на посаду в Кабміні

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Так, Вітренко звик до багатомільйонних премії.
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти дізнались, що наглядова рада «Нафтогазу» принйяла рішення ощасливити колишнього виконавчого директора компанії Юрія Вітренка премією. Мова йде про 4 мільйони доларів. Такі суми для «Нафтогазу» не є незвичними. Раніше компанія потрапила у скандал за премії у декілька десятків мільйонів доларів. В тому числі Вітренку.
Наразі президент України Володимир Зеленський пропонує призначити Вітренка першим віце-прем'єром-міністром енергетики.
Нагадаємо також, у лютому Юрій Вітренко подав позов до Печерського суду Києва на «Нафтогаз». Він вимагав виплати для себе премію за отримані від «Газпрому» 2,918 млрд доларів. Згодом він зажадав ще 94 мільйони гривень.
За словами експертів, напередодні ймовірного призначення в уряд Вітренко дійсно може отримати непристойну премію від «Нафтогазу».
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