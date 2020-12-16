Відома лікарка назвала препарат для збивання температури при Сovid-19

Аня Мартинюк 16 грудня 2020, 09:06

Російська лікарка та медіаперсона Олена Малишева поділилась своїми спостереженнями.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 грудня, стало відомо, що популярна російська лікарка та телеведуча Олена Малишева розповіла, яким препаратом варто збивати температуру хворим на коронавірус. За її словами, з такою задачею найкраще справиться парацетамол.

Лікарка наголосила, що цей препарат «глобально підходить всім».

«Найголовніше - він дозволений вагітним і годуючим матерям», - підкреслила вона.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили понад 10 тисяч нових хворих на коронавірус.