Україна знову демонструє збільшення кількості хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 16 грудня 2020, 08:34

Разом цим побільшало летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 грудня, міністр МОЗ Максим Степанов привів нову статистику поширення коронавірусу в Україні. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 10 622 людини. Днем раніше добовий приріст становив 8416 людей.

Уточнюється, що 15 грудня захворіла 501 дитина та 579 медпрацівників.

«Також за минулу добу госпіталізовано – 3 242 особи; летальних випадків – 264; одужало – 12 549 осіб; здійснено тестувань за добу – 63 445 (зокрема методом ПЛР – 40 740, методом ІФА – 22 705)», - зазначив Степанов.

10 622 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 грудня 2020 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Вторник, 15 декабря 2020 г.

Уже традиційно Київ демонструє найбільший приріст захворюваності, плюс 1 858 людей.