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У Черкасах встановили забобонну ялинку

Аня Мартинюк 15 грудня 2020, 14:10
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У Черкасах встановили забобонну ялинку

Ілюмінації біля новорічного дерева також будуть. Й коштуватимуть вони не дешево. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 грудня, стало відомо, що у Черкасах встановили головну новорічну ялинку міста. Її прикрасили незвичним чином, повісивши іграшки у вигляді «ока диявола» та амулети від пристріту. На верхівці дерева засяє зірка. 

Фото прикрашеної новорічної ялинки представили у прес-службі міськради. Варто зазначити, що висота ялинки 18 метрів. Відкриття новорічної ялинки заплановане на 19 грудня, коли в країні відзначають День святого Миколая.

За попередніми даними, на установку та підключення ілюмінацій з бюджету міста виділили 2,8 мільйона гривень.

 

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