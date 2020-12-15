Протести ФОПів у Києві: В поліцію полетіли палиці

Аня Мартинюк 15 грудня 2020, 13:37

Правоохоронці завадили людям встановити наметове містечко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 грудня, у Києві на Майдані Незалежності знову відбулися акції протесту. Так, підприємці почали встановлювати наметове містечко. Представники малого та середнього бізнесу вимагають розгляду законопроектів №3993, та №№3853-1(2), провести реформи Державної податкової та Державної митної служб України у відповідності до стандартів ЄС.

Серед іншого ФОПи вимагають запровадити мораторій на перевірки мікробізнесу. Під час протесту силовики взяли протестуючих в кільце, щоб завадити їм встановити наметове містечко. В результаті в бік парвоохоронних органів полетіли палиці та димові шашки. Проти учасників акції в результаті застосували сльозогінний газ.

За ситуацією слідкують журналісти.