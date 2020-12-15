Протести ФОПів у Києві: В поліцію полетіли палиці

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Правоохоронці завадили людям встановити наметове містечко.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 грудня, у Києві на Майдані Незалежності знову відбулися акції протесту. Так, підприємці почали встановлювати наметове містечко. Представники малого та середнього бізнесу вимагають розгляду законопроектів №3993, та №№3853-1(2), провести реформи Державної податкової та Державної митної служб України у відповідності до стандартів ЄС.
Серед іншого ФОПи вимагають запровадити мораторій на перевірки мікробізнесу. Під час протесту силовики взяли протестуючих в кільце, щоб завадити їм встановити наметове містечко. В результаті в бік парвоохоронних органів полетіли палиці та димові шашки. Проти учасників акції в результаті застосували сльозогінний газ.
За ситуацією слідкують журналісти.
13:00: В 2021 році українці заплатять за утримання нардепа понад 344 тисяч гривень
10:50: BMW, російський реп, інфузорія за кермом – У Мережі показали чергового горе-водія
09:39: Гудбай Карпати – Улянов про перемогу ЄС щодо українського лісу
09:05: Зафіксовано перший випадок виявлення коронавірусу в дикій природі
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