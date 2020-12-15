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В 2021 році українці заплатять за утримання нардепа понад 344 тисяч гривень

Аня Мартинюк 15 грудня 2020, 13:00
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В 2021 році українці заплатять за утримання нардепа понад 344 тисяч гривень

Депутатів в ВРУ 450. 

Новину передає «Преса України».

У проект постанови про кошторис ВРУ на 2021 рік зазначено, що на утримання одного народного обранця країни буде виділено понад 344 тисяч гривень. З них компенсація проїзду територією України становить 90 тисяч гривень на рік, або 7500 гривень на місяць.

На канцелярські прилади виділено 1500 грн на рік на одного депутата, на міські та міжміські телефонні розмови передбачено 4 890 грн на 10 місяців. Серед іншого 237,9 тисяч гривень компенсація вартості оренди житла або номерів в готелях.

До слова, на обслуговування президента та його Офісу у поточному році було передбачено 912 млн грн. У 2021 році ця сума складе 1,27 млрд гривень.

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