НБУ випустив пам'ятну монету «Україна – Білорусь»

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Виконана вона зі срібла.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 грудня, стало відомо, що НБУ ввів в обіг нову срібну пам'ятну монету під назвою «Україна - Білорусь. Духовна спадщина – ірмологіони». У прес-службі регулятора зазначається, що монета увійшла в серію «Духовні скарби України».
«Вона присвячена спадщині давньої духовної пісенної традиції, поширеної з кінця XVI ст. на всій етнічній території українців і білорусів, зокрема, нотним збірників різних жанрів літургійного співу – ірмологіони», - йдеться в повідомленні.
Тираж монети невеликий – 2500 штук. Вартість монети вагою 62,2 г становить 3542 грн.
10:50: BMW, російський реп, інфузорія за кермом – У Мережі показали чергового горе-водія
09:39: Гудбай Карпати – Улянов про перемогу ЄС щодо українського лісу
09:05: Зафіксовано перший випадок виявлення коронавірусу в дикій природі
08:28: Свіжа статистика – В Україні плюс 8416 хворих на коронавірус
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