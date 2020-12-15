НБУ випустив пам'ятну монету «Україна – Білорусь»

Аня Мартинюк 15 грудня 2020, 11:24

Виконана вона зі срібла.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 грудня, стало відомо, що НБУ ввів в обіг нову срібну пам'ятну монету під назвою «Україна - Білорусь. Духовна спадщина – ірмологіони». У прес-службі регулятора зазначається, що монета увійшла в серію «Духовні скарби України».

«Вона присвячена спадщині давньої духовної пісенної традиції, поширеної з кінця XVI ст. на всій етнічній території українців і білорусів, зокрема, нотним збірників різних жанрів літургійного співу – ірмологіони», - йдеться в повідомленні.

Тираж монети невеликий – 2500 штук. Вартість монети вагою 62,2 г становить 3542 грн.