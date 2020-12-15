BMW, російський реп, інфузорія за кермом – У Мережі показали чергового горе-водія

Аня Мартинюк 15 грудня 2020, 10:50

Український репер на BMW показав фанатам ризиковану їзду.

Новину передає «Преса України».

В інтернет-спільноті «Зупини лося» показали чергового українського водія, який керує своїм транспортним засобом, будучи не пристебнутим та з маленькою дитиною на руках. Так, у Мережі показали 29-річного українського репера Олександра Ярмака, який катав на BMW, свою однорічну доньку.

«Чому в Україні лише 26% пристебується за кермом? Та ось чому! Бо такі як Ярмак, мали бути лідерами суспільної думки! Натомість, вони показують своїм фанам, як треба чхати на ПДР! І на безпеку власних же дітей! Це ж треба так не любити свою рідну дитину, щоб так ризикувати її життям і здоров'ям!» - відзначили у спільноті.

Тим часом коментатори зауважили, що ніколи не чули про такого виконавця, однак комбінацію «BMW, російський реп та молода інфузорія за кермом» не вважають дивною.

«Батько довбодятел. І скільки таких по світу?» - поцікавились в Мережі.

До слова, відповідний ролик репер виклав й на своїй сторінці в соцмережі, запевнивши, що рухається зі швидкістю 20 км/год.

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Він також закликав своїх шанувальників не повторювати такого у житті.