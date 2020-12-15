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Український репер на BMW показав фанатам ризиковану їзду.
Новину передає «Преса України».
В інтернет-спільноті «Зупини лося» показали чергового українського водія, який керує своїм транспортним засобом, будучи не пристебнутим та з маленькою дитиною на руках. Так, у Мережі показали 29-річного українського репера Олександра Ярмака, який катав на BMW, свою однорічну доньку.
«Чому в Україні лише 26% пристебується за кермом? Та ось чому! Бо такі як Ярмак, мали бути лідерами суспільної думки! Натомість, вони показують своїм фанам, як треба чхати на ПДР! І на безпеку власних же дітей! Це ж треба так не любити свою рідну дитину, щоб так ризикувати її життям і здоров'ям!» - відзначили у спільноті.
Тим часом коментатори зауважили, що ніколи не чули про такого виконавця, однак комбінацію «BMW, російський реп та молода інфузорія за кермом» не вважають дивною.
«Батько довбодятел. І скільки таких по світу?» - поцікавились в Мережі.
До слова, відповідний ролик репер виклав й на своїй сторінці в соцмережі, запевнивши, що рухається зі швидкістю 20 км/год.
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Він також закликав своїх шанувальників не повторювати такого у житті.
10:50: BMW, російський реп, інфузорія за кермом – У Мережі показали чергового горе-водія
09:39: Гудбай Карпати – Улянов про перемогу ЄС щодо українського лісу
09:05: Зафіксовано перший випадок виявлення коронавірусу в дикій природі
08:28: Свіжа статистика – В Україні плюс 8416 хворих на коронавірус
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