Путін вирішив привітати Байдена з перемогою

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У прес-службі Кремля розповіли, які слова направив Байдену Путін.
Новину передає «Преса України».
Президент РФ Володимир Путін привітав Джо Байдена з перемогою на президентських виборах у США. Так, новому американському лідеру була направлена вітальна телеграма.
«У телеграмі В. Путін побажав обраному президенту всіляких успіхів і висловив упевненість, що Росія і США, що несуть особливу відповідальність за глобальну безпеку і стабільність, можуть, незважаючи на розбіжності, реально сприяти вирішенню багатьох проблем і викликів, з якими зараз стикається світ», - зазначили в прес-службі Кремля.
Путін наголосив, що готовий до взаємодії з Байденом. Нагадаємо, раніше лідер Кремля та ряд інших президентів, які підтримували Дональда Трампа, не вітали Байдена з перемогою на виборах. Зокрема, Путін зазначав, що у США не відбулись усі небхідні процеси щодо цього питання.
10:50: BMW, російський реп, інфузорія за кермом – У Мережі показали чергового горе-водія
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08:28: Свіжа статистика – В Україні плюс 8416 хворих на коронавірус
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