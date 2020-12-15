Путін вирішив привітати Байдена з перемогою

Аня Мартинюк 15 грудня 2020, 10:15

У прес-службі Кремля розповіли, які слова направив Байдену Путін.

Новину передає «Преса України».

Президент РФ Володимир Путін привітав Джо Байдена з перемогою на президентських виборах у США. Так, новому американському лідеру була направлена вітальна телеграма.

«У телеграмі В. Путін побажав обраному президенту всіляких успіхів і висловив упевненість, що Росія і США, що несуть особливу відповідальність за глобальну безпеку і стабільність, можуть, незважаючи на розбіжності, реально сприяти вирішенню багатьох проблем і викликів, з якими зараз стикається світ», - зазначили в прес-службі Кремля.

Путін наголосив, що готовий до взаємодії з Байденом. Нагадаємо, раніше лідер Кремля та ряд інших президентів, які підтримували Дональда Трампа, не вітали Байдена з перемогою на виборах. Зокрема, Путін зазначав, що у США не відбулись усі небхідні процеси щодо цього питання.