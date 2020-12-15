Гудбай Карпати – Улянов про перемогу ЄС щодо українського лісу

Аня Мартинюк 15 грудня 2020, 09:39

Письменник зауважив, що Україна може виявитися тимчасовою історією.

Новину передає «Преса України».

Український письменник та блогер Анатолій Улянов відреагував на перемогу ЄС у справі проти України щодо лісу-кругляка.

«Тепер Україна повинна скасувати заборону на експорт необробленої деревини. Ця вимога Єврокомісії спирається на Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, що стало формальним приводом для чергового олігархічного переділу відомого як євромайдан. Це - приклад неоколоніалізму, і класика жанру, в рамках якого будь-яке намагання наших "націоналістів" в "незалежність" дивним чином завжди закінчується продажем країни тим чи іншим зовнішнім панам», - напсив він на своїй сторінці у соцмережі.

Він нагадав, що українці «повзуть збирати полуницю поляку і махають ручкою чудовим бомбардувальникам США». За словами письменника, ці люди та навіть націоналісти не можуть собі уявити, що Україна може виявитися тимчасовою історією.

«Тому що не можна все ламати-продавати, і думати, що така політика буде працювати вічно … Тим часом, частина нашого ВВП належить не нам (закон Яресько), Нацбанк керується зовні, МВФ диктує нам нашу економіку і все, що ще якось підтримує нашу колонію в ілюзії країни, це ненависть - до Росії, до совка, до ромів, до геїв, один до одного», - наголосив він.

Гудбай Карпаты... Евросоюз победил в арбитраже с Украиной по лесу-кругляку: теперь Украина должна отменить запрет на... Опубликовано Anatoli Ulyanov Понедельник, 14 декабря 2020 г.

Улянов додав, що все може бути інакше й для цього потрібна нова Конституція, новий суспільний договір, який відповідає на питанн - навіщо українцям бути разом?