Зафіксовано перший випадок виявлення коронавірусу в дикій природі

Аня Мартинюк 15 грудня 2020, 09:05

Дика норка, яка знаходилась в безпосередній близькості до хутряної ферми у США, отримала позитивний тест на коронавірус.

Новину передає «Преса України».

Міністерства сільського господарства США повідомило, що під час перевірки тварин в штаті Юта дика норка отримала позитивний тест на коронавірус. Перевірка диких тварин відбулась навколо хутрових ферм, де раніше були спалахи коронавірусу.

Заражена дика норка була знайдена в безпосередній близькості до хутряної ферми. За даними Національної лабораторії ветеринарних служб, підрозділу USDA, який проводив тести, штам вірусу у дикої норки "не відрізняється" від вірусу, яким заражені норки на фермах штату.

У США спалахи коронавірусу були зафіксовані на 16 фермах норок в штаті Юта, штат Вісконсин, штат Орегон, і Мічиган, причому найбільше випадків захворювання спостерігається в штаті Юта.