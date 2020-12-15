Зафіксовано перший випадок виявлення коронавірусу в дикій природі

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Дика норка, яка знаходилась в безпосередній близькості до хутряної ферми у США, отримала позитивний тест на коронавірус.
Новину передає «Преса України».
Міністерства сільського господарства США повідомило, що під час перевірки тварин в штаті Юта дика норка отримала позитивний тест на коронавірус. Перевірка диких тварин відбулась навколо хутрових ферм, де раніше були спалахи коронавірусу.
Заражена дика норка була знайдена в безпосередній близькості до хутряної ферми. За даними Національної лабораторії ветеринарних служб, підрозділу USDA, який проводив тести, штам вірусу у дикої норки "не відрізняється" від вірусу, яким заражені норки на фермах штату.
У США спалахи коронавірусу були зафіксовані на 16 фермах норок в штаті Юта, штат Вісконсин, штат Орегон, і Мічиган, причому найбільше випадків захворювання спостерігається в штаті Юта.
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