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Свіжа статистика – В Україні плюс 8416 хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 15 грудня 2020, 08:28
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Свіжа статистика – В Україні плюс 8416 хворих на коронавірус

На жаль, більше 200 людей з коронавірусною хворобою померли.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 грудня, міністр Максим Степанов представив на своїй сторінці у соцмережі свіжу статистику щодо захворюваності на коронавірус в Україні. За минулу добу виявили 8416 нових хворих, з яких 412 дітей та 447 медпрацівників.

На жаль, 233 пацієнти померли. До слова, за минулу добу було проведено 55 856 тестів на коронавірус, а це означає, що в Україні зменшується кількість нових виявлених хворих не через зменшення кількості тестувань.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях», - уточнив він.

8 416 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 грудня 2020 року. Зокрема,...

Опубликовано Максим Степанов Понедельник, 14 декабря 2020 г.

Нагадаємо, в Україні діятиме повний локдаун з 8 січня до 24 січня 2021 року.

 

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