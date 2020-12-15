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На жаль, більше 200 людей з коронавірусною хворобою померли.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 грудня, міністр Максим Степанов представив на своїй сторінці у соцмережі свіжу статистику щодо захворюваності на коронавірус в Україні. За минулу добу виявили 8416 нових хворих, з яких 412 дітей та 447 медпрацівників.
На жаль, 233 пацієнти померли. До слова, за минулу добу було проведено 55 856 тестів на коронавірус, а це означає, що в Україні зменшується кількість нових виявлених хворих не через зменшення кількості тестувань.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях», - уточнив він.
8 416 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 грудня 2020 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Понедельник, 14 декабря 2020 г.
Нагадаємо, в Україні діятиме повний локдаун з 8 січня до 24 січня 2021 року.
09:05: Зафіксовано перший випадок виявлення коронавірусу в дикій природі
08:28: Свіжа статистика – В Україні плюс 8416 хворих на коронавірус
12:11: Мама героїні вірусного відео про зледенілий Андріївський узвіз розповіла про критику у Мережі
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