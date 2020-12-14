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Синоптик розповіла, де в Україні пройде льодяний дощ

Аня Мартинюк 14 грудня 2020, 14:11
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Синоптик розповіла, де в Україні пройде льодяний дощ

Українців також попередили про ожеледицю.  

Новину передає «Преса України». 

Синоптик Наталія Діденко попередила, що завтра, 15 грудня, у більшості областей країни буде волога погода. Українці можуть очікувати на тумани, ожеледицю, ожеледь та відлигу.

«Антициклон з цікавим іменем Yadigar витісняє опади і тому завтра мокрий сніг, чи дощ, чи льодяний дощ найбільш ймовірні лише на північному сході України - Сумщина, Полтавщина, Харківщина, Луганщина, а також Чернігівська, Донецька області, зачепить Дніпро з районами», - уточнила вона.

Стовпчики термометрів покажуть температуру близько нуля градусів, з невеликими злетами в мінус або плюс. На Півдні буде тепліше, +3+7 градусів. У Києві опади малоймовірні, вдень до +2 градусів.

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