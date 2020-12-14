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В Україні представили новий відеоролик про Чорнобиль

Аня Мартинюк 14 грудня 2020, 13:46
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В Україні представили новий відеоролик про Чорнобиль

На відео можна побачити дворазового олімпійського чемпіона Юрія Чебана.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 14 грудня, в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Так, у прес-службі Державного агентства з розвитку туризму в Україні показали новий соціальний ролик про Чорнобиль.

«14 грудня, у День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, представляємо третій соціальний відеоролик "Мандруй Україною. Чорнобиль"», - йдеться в повідомленні.

Навідео можна побачити українського каноїста, дворазового олімпійського чемпіона Юрія Чебана. Пісню на відео виконує виконавиця ONUKA.

 

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