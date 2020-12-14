В Україні представили новий відеоролик про Чорнобиль

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На відео можна побачити дворазового олімпійського чемпіона Юрія Чебана.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 грудня, в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Так, у прес-службі Державного агентства з розвитку туризму в Україні показали новий соціальний ролик про Чорнобиль.
«14 грудня, у День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, представляємо третій соціальний відеоролик "Мандруй Україною. Чорнобиль"», - йдеться в повідомленні.
Навідео можна побачити українського каноїста, дворазового олімпійського чемпіона Юрія Чебана. Пісню на відео виконує виконавиця ONUKA.
12:11: Мама героїні вірусного відео про зледенілий Андріївський узвіз розповіла про критику у Мережі
10:55: У «Слузі народу» назвали коронавірус вигаданою хворобою
10:17: Трамп попросив не вакцинувати своє ближнє оточення від коронавірусу
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