Зарплати поліцейським потрібно підвищити – МВС

Аня Мартинюк 14 грудня 2020, 13:15

Антон Геращенко пояснив, чому копам треба платити більше.

Новину передає «Преса України».

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко озвучив свою думку з приводу зарплат поліцейських. За його словами, зарплату треба піднімати, бо вона не відповідає навантаженню на правоохоронців.

«У нас є невідповідність зарплати слідчого в 12-14 тисяч гривень з навантаженням, яка на нього лягає. Ми не можемо довго утримувати на роботі людей, які працюють за 14 тисяч гривень і повинні розплутувати складні схеми за участю злочинців, яких захищають адвокати, заробляють сотні тисяч. Тому рівень зарплати поліцейським потрібно підвищувати», - пояснив Геращенко.

Він нагадав, що зарплата поліцейського та співробітника НАБУ відрізняється в 5-6 разів. За його словами, в західних країнах такої нерівності немає.