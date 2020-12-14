Зарплати поліцейським потрібно підвищити – МВС

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Антон Геращенко пояснив, чому копам треба платити більше.
Новину передає «Преса України».
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко озвучив свою думку з приводу зарплат поліцейських. За його словами, зарплату треба піднімати, бо вона не відповідає навантаженню на правоохоронців.
«У нас є невідповідність зарплати слідчого в 12-14 тисяч гривень з навантаженням, яка на нього лягає. Ми не можемо довго утримувати на роботі людей, які працюють за 14 тисяч гривень і повинні розплутувати складні схеми за участю злочинців, яких захищають адвокати, заробляють сотні тисяч. Тому рівень зарплати поліцейським потрібно підвищувати», - пояснив Геращенко.
Він нагадав, що зарплата поліцейського та співробітника НАБУ відрізняється в 5-6 разів. За його словами, в західних країнах такої нерівності немає.
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