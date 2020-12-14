14-річний китаєць потрапив у Книгу рекордів Гіннеса

Мама героїні вірусного відео про зледенілий Андріївський узвіз розповіла про критику у Мережі 12:11
У «Слузі народу» назвали коронавірус вигаданою хворобою 10:55
Трамп попросив не вакцинувати своє ближнє оточення від коронавірусу 10:17
В Україні почала спостерігатись позитивна коронавірусна динаміка 08:35
Интернет магазин одежды 12:33
Степанов дозволив українцям з симтомами респіраторних захворювань задавати тест на коронавірус 13:03
Україна і Канада домовились про двосторонні пільги для кінопродюсерів 12:37
Зацькований за високу зарплату Лещенко пустив частину доходу на добре діло 12:16
На соцпідтримку - Світовий банк дав Україні 300 мільйонів доларів 11:13
Порошенківський мер Рівного вирішив збільшити собі зарплату 10:10
F*ck up від Супрун – Одіозна медреформаторка вилила свої фейсбук-пости у книгу 09:28
Він виявився найвищим хлопчиком у світі.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що до Книги рекордів Гіннеса потрапив 14-річний китаєць Рен Кей. Так, його визнали найвищим хлопчиком у віці до 18 років.
Його зріст становить 221,03 см. І це незважаючи на те, що його батьки, дідусі та бабусі мають зріст від 175 см до до 190 см. Спочатку батьки подумали, що їх дитина страждає від гігантизму, однак його аналізи були в нормі.
За словами хлопця, у повсякденному житті він має чимало клопот, тому більше читає та грає у спокійні ігри. У майбутньому рекордсмен планує стати гравцем у кіберспорт.
12:11: Мама героїні вірусного відео про зледенілий Андріївський узвіз розповіла про критику у Мережі
10:55: У «Слузі народу» назвали коронавірус вигаданою хворобою
10:17: Трамп попросив не вакцинувати своє ближнє оточення від коронавірусу
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.