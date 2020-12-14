14-річний китаєць потрапив у Книгу рекордів Гіннеса

Аня Мартинюк 14 грудня 2020, 12:44

Він виявився найвищим хлопчиком у світі.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що до Книги рекордів Гіннеса потрапив 14-річний китаєць Рен Кей. Так, його визнали найвищим хлопчиком у віці до 18 років.

Його зріст становить 221,03 см. І це незважаючи на те, що його батьки, дідусі та бабусі мають зріст від 175 см до до 190 см. Спочатку батьки подумали, що їх дитина страждає від гігантизму, однак його аналізи були в нормі.

За словами хлопця, у повсякденному житті він має чимало клопот, тому більше читає та грає у спокійні ігри. У майбутньому рекордсмен планує стати гравцем у кіберспорт.