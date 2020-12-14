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Серед коментарів зі словами підтримки з різних куточків світу також є ряд негативних повідомлень.
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти поспілкувалися з Інною Моїсеєнко, мамою дівчинки, яка зняла камера спостереження на Андріївському узвозі. Мова йде про школярку Марію, завдяки якій відео стало вірусним. Його активно транслюють навіть іноземні телеканали.
Так, школярка падала на зледенілому Андріївському узвозі. Інетрнет-спільнота активно осуджувала мера Києва, адже чимало людей звернулися за медичною допомогою.
Отож, мати дівчинки розповіла, що у Мережі їй надсилають тисячі повідомлень з різних куточків світу. Не всі коментатори направляють жінці позитивні повідомлення. Так, чимало людей звинувачують жінку у тому, що дитина начебто мала неправильне взуття й мала б скористатися метро.
«Я так розумію, все це пишуть люди, у яких немає дітей», - прокоментувала жінка.
На що Інна Моїсеєнко відповіла, що у дитини було якісне взуття, а на метро їй не було сенсу їхати, адже від місця, де проходили її заняття, до дому зовсім невелика відстань.
12:11: Мама героїні вірусного відео про зледенілий Андріївський узвіз розповіла про критику у Мережі
10:55: У «Слузі народу» назвали коронавірус вигаданою хворобою
10:17: Трамп попросив не вакцинувати своє ближнє оточення від коронавірусу
08:35: В Україні почала спостерігатись позитивна коронавірусна динаміка
13:03: Степанов дозволив українцям з симтомами респіраторних захворювань задавати тест на коронавірус
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