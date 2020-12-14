Мама героїні вірусного відео про зледенілий Андріївський узвіз розповіла про критику у Мережі

Аня Мартинюк 14 грудня 2020, 12:11

Серед коментарів зі словами підтримки з різних куточків світу також є ряд негативних повідомлень.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти поспілкувалися з Інною Моїсеєнко, мамою дівчинки, яка зняла камера спостереження на Андріївському узвозі. Мова йде про школярку Марію, завдяки якій відео стало вірусним. Його активно транслюють навіть іноземні телеканали.

Так, школярка падала на зледенілому Андріївському узвозі. Інетрнет-спільнота активно осуджувала мера Києва, адже чимало людей звернулися за медичною допомогою.

Отож, мати дівчинки розповіла, що у Мережі їй надсилають тисячі повідомлень з різних куточків світу. Не всі коментатори направляють жінці позитивні повідомлення. Так, чимало людей звинувачують жінку у тому, що дитина начебто мала неправильне взуття й мала б скористатися метро.

«Я так розумію, все це пишуть люди, у яких немає дітей», - прокоментувала жінка.

На що Інна Моїсеєнко відповіла, що у дитини було якісне взуття, а на метро їй не було сенсу їхати, адже від місця, де проходили її заняття, до дому зовсім невелика відстань.