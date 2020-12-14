Озвучена вартість новорічного столу українців

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Для скромного столу без делікатесів вистачить менше 2000 грн.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Інституту аграрної економіки підрахували вартість новорічного столу для українців. Так, стіл-2021 обійдеться в 1706 гривень. Якщо українці додадуть делікатеси, то вартість новорічного столу збільшиться до 2176,09 грн.
«В середньому по Україні вартість новорічного столу 2021 року для української сім'ї з 4 осіб підвищиться в порівнянні з вартістю новорічного столу 2020 роки тільки на 5,3% і складе 1706,09 грн», - йдеться в повідомленні.
Юрія Лупенко, директор інституту, уточнив, що експерти обрали традиційні страви середньостатистичної української сім'ї. Для прикладу, 3 кг салату «Олів'є» обійдеться в 159,37 грн, що на 13,8% більше, ніж в минулому році. 1,5 кг «Оселедця під шубою» коштуватиме 120,37 грн.
12:11: Мама героїні вірусного відео про зледенілий Андріївський узвіз розповіла про критику у Мережі
10:55: У «Слузі народу» назвали коронавірус вигаданою хворобою
10:17: Трамп попросив не вакцинувати своє ближнє оточення від коронавірусу
08:35: В Україні почала спостерігатись позитивна коронавірусна динаміка
13:03: Степанов дозволив українцям з симтомами респіраторних захворювань задавати тест на коронавірус
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