Озвучена вартість новорічного столу українців

Аня Мартинюк 14 грудня 2020, 11:34

Для скромного столу без делікатесів вистачить менше 2000 грн.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Інституту аграрної економіки підрахували вартість новорічного столу для українців. Так, стіл-2021 обійдеться в 1706 гривень. Якщо українці додадуть делікатеси, то вартість новорічного столу збільшиться до 2176,09 грн.

«В середньому по Україні вартість новорічного столу 2021 року для української сім'ї з 4 осіб підвищиться в порівнянні з вартістю новорічного столу 2020 роки тільки на 5,3% і складе 1706,09 грн», - йдеться в повідомленні.

Юрія Лупенко, директор інституту, уточнив, що експерти обрали традиційні страви середньостатистичної української сім'ї. Для прикладу, 3 кг салату «Олів'є» обійдеться в 159,37 грн, що на 13,8% більше, ніж в минулому році. 1,5 кг «Оселедця під шубою» коштуватиме 120,37 грн.