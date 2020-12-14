У «Слузі народу» назвали коронавірус вигаданою хворобою

Аня Мартинюк 14 грудня 2020, 10:55

Особисту думку озвучив нардеп Юрій Камельчук.

Новину передає «Преса України».

Депутат від президентської фракції «Слуга народу» Юрій Камельчук виступив в ефірі каналу НАШ. Він заявив, що не вірить в ефективність вакцини від коронавірусу, яку нещодавно одобрили в США та Великій Британії. За його словами, сам вірус є вигаданим.

«Я зараз серйозно заявляю, що не довіряю жодній вакцині у світі. Особливо проти вигаданої хвороби Covid-19», - заявив 40-річний депутат.

Він відповів на коментар експерта, який зауважив, що наразі країни, які хочуть врятувати свою економіку, виділяють багато грошей на цю ціль. За словами нардепа, це є пасткою.