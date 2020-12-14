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Особисту думку озвучив нардеп Юрій Камельчук.
Новину передає «Преса України».
Депутат від президентської фракції «Слуга народу» Юрій Камельчук виступив в ефірі каналу НАШ. Він заявив, що не вірить в ефективність вакцини від коронавірусу, яку нещодавно одобрили в США та Великій Британії. За його словами, сам вірус є вигаданим.
«Я зараз серйозно заявляю, що не довіряю жодній вакцині у світі. Особливо проти вигаданої хвороби Covid-19», - заявив 40-річний депутат.
Він відповів на коментар експерта, який зауважив, що наразі країни, які хочуть врятувати свою економіку, виділяють багато грошей на цю ціль. За словами нардепа, це є пасткою.
12:11: Мама героїні вірусного відео про зледенілий Андріївський узвіз розповіла про критику у Мережі
10:55: У «Слузі народу» назвали коронавірус вигаданою хворобою
10:17: Трамп попросив не вакцинувати своє ближнє оточення від коронавірусу
08:35: В Україні почала спостерігатись позитивна коронавірусна динаміка
13:03: Степанов дозволив українцям з симтомами респіраторних захворювань задавати тест на коронавірус
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