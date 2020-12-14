Трамп попросив не вакцинувати своє ближнє оточення від коронавірусу

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Сам Трамп також не буде вакцинуватися.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 грудня, стало відомо, що президент США Дональд Трамп скасував розпорядження адміністрації щодо вакцинації найвищих урядових чиновників. Тобто працівників Білого дому, найближче своє оточення. Мова йде про вакцину проти COVID-19.
Раніше американський лідер дав добро на вакцинацію медичних працівників та людьми, які працюють у будинках престарілих.
«Люди, які працюють у Білому домі, повинні отримувати вакцину дещо пізніше в програмі, якщо це не є необхідним. Я просив зробити це коригування. Я з нетерпінням чекаю, коли отримаю вакцину, але за планом, час не настав», - заявив Трамп.
Раніше новина про те, що співробітники Білого дому отримають вакцину достроково, викликала критику в соціальних мережах. Зокрема, інтернет-спільнота зазначила, що Трамп та його помічники постійно порушували рекомендації щодо COVID-19, проводили великі вечірки й не носили маски.
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