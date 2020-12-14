У Києві помітили два розкішних Rolls-Royce

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Їх загальна вартість становить 30 млн грн.
Новину передає «Преса України».
На Instagram-сторінці luxcar_of_ua представили відео, яке було зняте у Києві. Так, автор ролика зняв два розкішні автомобілі Rolls-Royce. Мова йде про Rolls-Royce Cullinan Black Badge і Rolls-Royce Wraith. Перша автівка коштує 17 млн гривень, друга - 13 млн гривень.
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Довідка: Rolls-Royce - марка автомобілів класу люкс англійської компанії Rolls-Royce Motor Cars Ltd.
08:35: В Україні почала спостерігатись позитивна коронавірусна динаміка
13:03: Степанов дозволив українцям з симтомами респіраторних захворювань задавати тест на коронавірус
12:37: Україна і Канада домовились про двосторонні пільги для кінопродюсерів
12:16: Зацькований за високу зарплату Лещенко пустив частину доходу на добре діло
11:13: На соцпідтримку - Світовий банк дав Україні 300 мільйонів доларів
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