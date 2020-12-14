У Києві помітили два розкішних Rolls-Royce

Аня Мартинюк 14 грудня 2020, 08:59

Їх загальна вартість становить 30 млн грн.

Новину передає «Преса України».

На Instagram-сторінці luxcar_of_ua представили відео, яке було зняте у Києві. Так, автор ролика зняв два розкішні автомобілі Rolls-Royce. Мова йде про Rolls-Royce Cullinan Black Badge і Rolls-Royce Wraith. Перша автівка коштує 17 млн гривень, друга - 13 млн гривень.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Лучшие автомобили Украины ???????? (@luxcar_of_ua)

Довідка: Rolls-Royce - марка автомобілів класу люкс англійської компанії Rolls-Royce Motor Cars Ltd.