В Індії робітники почали громити завод iPhone

Аня Мартинюк 14 грудня 2020, 09:37

Людям не виплатили зарплату.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 грудня, стало відомо, що біля заводу Winstrom Corp, що в індійському штаті Карнатака, відбувся бунт робітників. Як відомо, на цьому заводі виробляють iPhone SE. За попередніми даними, робітники почали бунтувати через невиплату зарплат.

Біля будівлі зібрались близько тисячі осіб. В якийсь момент розгорілись заворушення. Люди почали громити авто та саму будівлю.

З’явилося відео з місця події.

До слова, Winstrom Corp є підрядником компанії Apple.