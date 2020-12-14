Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні почала спостерігатись позитивна коронавірусна динаміка
  • F*ck up від Супрун – Одіозна медреформаторка вилила свої фейсбук-пости у книгу
  • Озвучені зарплати суддів Антикорупційного суду

В Індії робітники почали громити завод iPhone

Аня Мартинюк 14 грудня 2020, 09:37
Версія для друку
В Індії робітники почали громити завод iPhone

Людям не виплатили зарплату. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 14 грудня, стало відомо, що біля заводу Winstrom Corp, що в індійському штаті Карнатака, відбувся бунт робітників. Як відомо, на цьому заводі виробляють iPhone SE. За попередніми даними, робітники почали бунтувати через невиплату зарплат.

Біля будівлі зібрались близько тисячі осіб. В якийсь момент розгорілись заворушення. Люди почали громити авто та саму будівлю.

З’явилося відео з місця події.

До слова, Winstrom Corp є підрядником компанії Apple. 

 

Читайте також:

   

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції