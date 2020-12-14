В Індії робітники почали громити завод iPhone

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Людям не виплатили зарплату.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 грудня, стало відомо, що біля заводу Winstrom Corp, що в індійському штаті Карнатака, відбувся бунт робітників. Як відомо, на цьому заводі виробляють iPhone SE. За попередніми даними, робітники почали бунтувати через невиплату зарплат.
Біля будівлі зібрались близько тисячі осіб. В якийсь момент розгорілись заворушення. Люди почали громити авто та саму будівлю.
З’явилося відео з місця події.
До слова, Winstrom Corp є підрядником компанії Apple.
10:17: Трамп попросив не вакцинувати своє ближнє оточення від коронавірусу
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