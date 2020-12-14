В Україні почала спостерігатись позитивна коронавірусна динаміка

Аня Мартинюк 14 грудня 2020, 08:35

За добу виявили 6451 нового хворого.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 грудня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу кількість нових хвиявлених хворих на коронавірус становить 6 451 особа. З них 355 дітей та 215 медпрацівників. За минулу добу також померли 93 людини. Одужати вдалось 5 154 пацієнтам.

Варто зазначити, що за добу було проведено 25 582 тестування на коронавірус.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях», - додав Степанов.

Загальна картина в регіонах наступна.

м. Київ – 91 743 випадки;

Вінницька область – 19 866 випадків;

Волинська область – 28 246 випадків;

Дніпропетровська область – 49 535 випадків;

Донецька область – 29 660 випадків;

Житомирська область – 34 491 випадок;

Закарпатська область – 26 153 випадки;

Запорізька область – 42 435 випадків;

Івано-Франківська область – 40 768 випадків;

Київська область – 49 044 випадки;

Кіровоградська область – 7 225 випадків;

Луганська область – 7 929 випадків;

Львівська область – 53 844 випадки;

Миколаївська область – 24 099 випадків;

Одеська область – 58 283 випадки;

Полтавська область – 29 450 випадків;

Рівненська область – 36 262 випадки;

Сумська область – 35 968 випадків;

Тернопільська область – 31 283 випадки;

Харківська область – 62 428 випадків;

Херсонська область – 14 207 випадків;

Хмельницька область – 34 840 випадків;

Черкаська область – 31 607 випадків;

Чернівецька область – 36 889 випадків;

Чернігівська область – 24 411 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій Степанов не навів.