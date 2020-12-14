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За добу виявили 6451 нового хворого.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 грудня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу кількість нових хвиявлених хворих на коронавірус становить 6 451 особа. З них 355 дітей та 215 медпрацівників. За минулу добу також померли 93 людини. Одужати вдалось 5 154 пацієнтам.
Варто зазначити, що за добу було проведено 25 582 тестування на коронавірус.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях», - додав Степанов.
Загальна картина в регіонах наступна.
м. Київ – 91 743 випадки;
Вінницька область – 19 866 випадків;
Волинська область – 28 246 випадків;
Дніпропетровська область – 49 535 випадків;
Донецька область – 29 660 випадків;
Житомирська область – 34 491 випадок;
Закарпатська область – 26 153 випадки;
Запорізька область – 42 435 випадків;
Івано-Франківська область – 40 768 випадків;
Київська область – 49 044 випадки;
Кіровоградська область – 7 225 випадків;
Луганська область – 7 929 випадків;
Львівська область – 53 844 випадки;
Миколаївська область – 24 099 випадків;
Одеська область – 58 283 випадки;
Полтавська область – 29 450 випадків;
Рівненська область – 36 262 випадки;
Сумська область – 35 968 випадків;
Тернопільська область – 31 283 випадки;
Харківська область – 62 428 випадків;
Херсонська область – 14 207 випадків;
Хмельницька область – 34 840 випадків;
Черкаська область – 31 607 випадків;
Чернівецька область – 36 889 випадків;
Чернігівська область – 24 411 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій Степанов не навів.
08:35: В Україні почала спостерігатись позитивна коронавірусна динаміка
13:03: Степанов дозволив українцям з симтомами респіраторних захворювань задавати тест на коронавірус
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11:13: На соцпідтримку - Світовий банк дав Україні 300 мільйонів доларів
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