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В Україні почала спостерігатись позитивна коронавірусна динаміка

Аня Мартинюк 14 грудня 2020, 08:35
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В Україні почала спостерігатись позитивна коронавірусна динаміка

За добу виявили 6451 нового хворого. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 грудня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу кількість нових хвиявлених хворих на коронавірус становить 6 451 особа. З них 355 дітей та 215 медпрацівників. За минулу добу також померли 93 людини. Одужати вдалось 5 154 пацієнтам.

Варто зазначити, що за добу було проведено 25 582 тестування на коронавірус.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях», - додав Степанов.

Загальна картина в регіонах наступна. 

м. Київ – 91 743 випадки;

Вінницька область – 19 866 випадків;

Волинська область – 28 246 випадків;

Дніпропетровська область – 49 535 випадків;

Донецька область – 29 660 випадків;

Житомирська область – 34 491 випадок;

Закарпатська область – 26 153 випадки;

Запорізька область – 42 435 випадків;

Івано-Франківська область – 40 768 випадків;

Київська область – 49 044 випадки;

Кіровоградська область – 7 225 випадків;

Луганська область – 7 929 випадків;

Львівська область – 53 844 випадки;

Миколаївська область – 24 099 випадків;

Одеська область – 58 283 випадки;

Полтавська область – 29 450 випадків;

Рівненська область – 36 262 випадки;

Сумська область – 35 968 випадків;

Тернопільська область – 31 283 випадки;

Харківська область – 62 428 випадків;

Херсонська область – 14 207 випадків;

Хмельницька область – 34 840 випадків;

Черкаська область – 31 607 випадків;

Чернівецька область – 36 889 випадків;

Чернігівська область – 24 411 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій Степанов не навів. 

 

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