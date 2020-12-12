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Витрачатись зі свого карману на тест не доведеться.
Новину передає «Преса України».
Міністр МОЗ Максим Степанов попередив українців, що усіх, хто матиме симтоми респіраторних захворювань, проходитимуть тест на коронавірус. Відповідна заява прозвучала сьогодні, 12 грудня.
«Я підписав відповідний наказ, а до цього дав доручення, щоби ми суттєво розширили перелік осіб, яких ми тестуватимемо - підкреслюю - безкоштовно, щоби збільшити кількість тестувань. <...> Тепер все, що стосується тестування, ПЛР-діагностики, розповсюджується на всіх людей з будь-якими ознаками респіраторного захворювання, незалежно від того, чи відповідає симптоматика коронавірусній хворобі», - уточнив Степанов.
Він також нагадав, що наразі українці все менше звертаються за тестуванням. Тому державні лабораторії не завантажені.
13:03: Степанов дозволив українцям з симтомами респіраторних захворювань задавати тест на коронавірус
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