Україна і Канада домовились про двосторонні пільги для кінопродюсерів

Аня Мартинюк 12 грудня 2020, 12:37

Президент України особисто привітав таке рішення.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 грудня, стало відомо, що Канада ратифікувала угоду про спільне з Україною аудіовізуальне виробництво. Варто зазначити, що український лідер Володимир Зеленський привітав такий хід подій.

Як відомо, з наступного року українські телепродюсери та кінопродюсери моєуть претендувати на додаткову фінансову підтримку та пільги.