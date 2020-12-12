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Президент України особисто привітав таке рішення.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 грудня, стало відомо, що Канада ратифікувала угоду про спільне з Україною аудіовізуальне виробництво. Варто зазначити, що український лідер Володимир Зеленський привітав такий хід подій.
Як відомо, з наступного року українські телепродюсери та кінопродюсери моєуть претендувати на додаткову фінансову підтримку та пільги.
13:03: Степанов дозволив українцям з симтомами респіраторних захворювань задавати тест на коронавірус
12:37: Україна і Канада домовились про двосторонні пільги для кінопродюсерів
12:16: Зацькований за високу зарплату Лещенко пустив частину доходу на добре діло
11:13: На соцпідтримку - Світовий банк дав Україні 300 мільйонів доларів
10:10: Порошенківський мер Рівного вирішив збільшити собі зарплату
09:28: F*ck up від Супрун – Одіозна медреформаторка вилила свої фейсбук-пости у книгу
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