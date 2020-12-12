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Україна і Канада домовились про двосторонні пільги для кінопродюсерів

Аня Мартинюк 12 грудня 2020, 12:37
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Україна і Канада домовились про двосторонні пільги для кінопродюсерів

Президент України особисто привітав таке рішення.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 грудня, стало відомо, що Канада ратифікувала угоду про спільне з Україною аудіовізуальне виробництво. Варто зазначити, що український лідер Володимир Зеленський привітав такий хід подій.

Як відомо, з наступного року українські телепродюсери та кінопродюсери моєуть претендувати на додаткову фінансову підтримку та пільги.

 

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