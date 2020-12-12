Зацькований за високу зарплату Лещенко пустив частину доходу на добре діло

Аня Мартинюк 12 грудня 2020, 12:16

Колишній нардеп вирішив подражнити журналістів, зазначивши, що вони про це не напишуть.

Новину передає «Преса України».

Члена наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко повідомив у соцмережі, що зробив добре діло на тлі частих згадок ЗМІ про його дуже високу зарплату.

«Продажні медіа та боти про це не напишуть, але в клініку Укрзалізниці доставили кисневі концентратори, закуплені за мій рахунок два тижні тому. Сума склала близько 40 відсотків моєї жовтневої зарплати в наглядовій раді УЗ. Це не так цікаво, як зрада, правда ж?» - зазначив він.

Продажные медиа и боты об этом не напишут, но в клинику Укрзализныци доставили кислородные концентраторы, закупленные за... Опубликовано Сергій Лещенко Пятница, 11 декабря 2020 г.

Нагадаємо, Лещенко на посаді члена наглядової ради «Укрзалізниці» отримує близько 350 тисяч гривень щомісяця, тобто понад 12 тисяч доларів. За це він був неодноразово розкритикований, оскільки колишній нардеп не має відповідної освіти та досвіду, щоб займати таку посаду. Мінімальна зарплата в Україні станом на 12 грудня становить 5000 гривень.