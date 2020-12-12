Таїланд націлився спростити візовий режим

Аня Мартинюк 12 грудня 2020, 11:45

З метою привернути увагу туристів та врятувати економіку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 грудня, стало відомо, що влада Таїланду вирішила стимулювати економіку на тлі пандемії коронавірусу. Так, туристи з 56 країн зможуть подорожувати зі збільшеним терміном дії візи. А саме протягом 45 днів замість 30.

Мета такого нововведення – дати можливість туристам відбути двотижневий карантин після приїзду. Нагадаємо, серед вимог для отримання візи в Таїланд – підтвердження платоспроможності, наявність медичної страховки на суму 100 тисяч доларів, ПЛР-тест на коронавірус.