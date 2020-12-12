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Таїланд націлився спростити візовий режим

Аня Мартинюк 12 грудня 2020, 11:45
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Таїланд націлився спростити візовий режим

З метою привернути увагу туристів та врятувати економіку.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 грудня, стало відомо, що влада Таїланду вирішила стимулювати економіку на тлі пандемії коронавірусу. Так, туристи з 56 країн зможуть подорожувати зі збільшеним терміном дії візи. А саме протягом 45 днів замість 30.

Мета такого нововведення – дати можливість туристам відбути двотижневий карантин після приїзду. Нагадаємо, серед вимог для отримання візи в Таїланд – підтвердження платоспроможності, наявність медичної страховки на суму 100 тисяч доларів, ПЛР-тест на коронавірус.

  

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