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На соцпідтримку - Світовий банк дав Україні 300 мільйонів доларів

Аня Мартинюк 12 грудня 2020, 11:13
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На соцпідтримку - Світовий банк дав Україні 300 мільйонів доларів

Гроші розприділять таким чином, щоб не допустити збільшення рівня бідності. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 грудня, стало відомо, що Світовий банк дав зелене світло наданню Україні позики у розмірі 300 мільйонів доларів. Кошти українська сторона використає на нагальні заходи у сфері соціального захисту з подолання наслідків пандемії. Зокрема, на допомогу можуть розраховувати малозабезпечені сім'ї.

«Додаткове фінансування зміцнить надання соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям через відповідну державну програму соціальної допомоги з метою недопущення потрапляння 1 млн громадян України за межу бідності внаслідок пандемії COVID-19», - відзначили представники Світового банку.

За попередніми прогнозами експертів, через коронавірусну пандемію рівень бідності в українській державі може зрости на чотири відсотки, досягши 23% у поточному році.

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