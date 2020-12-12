На соцпідтримку - Світовий банк дав Україні 300 мільйонів доларів

Аня Мартинюк 12 грудня 2020, 11:13

Гроші розприділять таким чином, щоб не допустити збільшення рівня бідності.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 грудня, стало відомо, що Світовий банк дав зелене світло наданню Україні позики у розмірі 300 мільйонів доларів. Кошти українська сторона використає на нагальні заходи у сфері соціального захисту з подолання наслідків пандемії. Зокрема, на допомогу можуть розраховувати малозабезпечені сім'ї.

«Додаткове фінансування зміцнить надання соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям через відповідну державну програму соціальної допомоги з метою недопущення потрапляння 1 млн громадян України за межу бідності внаслідок пандемії COVID-19», - відзначили представники Світового банку.

За попередніми прогнозами експертів, через коронавірусну пандемію рівень бідності в українській державі може зрости на чотири відсотки, досягши 23% у поточному році.