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Гроші розприділять таким чином, щоб не допустити збільшення рівня бідності.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 грудня, стало відомо, що Світовий банк дав зелене світло наданню Україні позики у розмірі 300 мільйонів доларів. Кошти українська сторона використає на нагальні заходи у сфері соціального захисту з подолання наслідків пандемії. Зокрема, на допомогу можуть розраховувати малозабезпечені сім'ї.
«Додаткове фінансування зміцнить надання соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям через відповідну державну програму соціальної допомоги з метою недопущення потрапляння 1 млн громадян України за межу бідності внаслідок пандемії COVID-19», - відзначили представники Світового банку.
За попередніми прогнозами експертів, через коронавірусну пандемію рівень бідності в українській державі може зрости на чотири відсотки, досягши 23% у поточному році.
11:13: На соцпідтримку - Світовий банк дав Україні 300 мільйонів доларів
10:10: Порошенківський мер Рівного вирішив збільшити собі зарплату
09:28: F*ck up від Супрун – Одіозна медреформаторка вилила свої фейсбук-пости у книгу
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08:15: Демонічно патологічна жінка – Відомий кардіохірург розповів про конфлікт з Супрун
07:35: Журналіст показав перспективного 19-річного депутата з 24 мільйонами доларів
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